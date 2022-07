Luc Tack creëert industriële holding, poging 2

Ondernemer Luc Tack gaat Tessenderlo Group en Picanol samenbrengen tot één beursgenoteerde industriële holding. Het is de tweede poging in die zin, maar deze keer met grote slaagkans.

Luc Tack is een discrete West-Vlaamse ondernemer die stapsgewijs een industrieel imperium heeft uitgebouwd. Hij trad voor het eerst publiek op de voorgrond door tijdens de aandeelhouderscrisis bij de weefgetouwenproducent Picanol, het bedrijf uit het slop te halen. In een volgende stap nam hij de aandelen van de Franse overheid in de beursgenoteerde chemiegroep Tessenderlo over en gaf de groep een nieuw elan.

Eind 2015 probeerde hij als eens Picanol en Tessenderlo samen te voegen, maar dat stootte op verzet bij internationale institutionele aandeelhouders van Tessenderlo. Vandaag doet hij een nieuwe poging, maar in de omgekeerde volgorde. Tessenderlo gaat een ruilbod doen op de aandelen Picanol, waarbij Tack en minderheidsaandeelhouder Patrick Steverlynck al bijna 90 procent van de aandelen controleren. Slechts 10,66 procentis in handen van het publiek. Elk aandeel Picanol zal geruild worden voor 2,43 aandelen Tessenderlo.

Aan het einde van de rit verdwijnt Picanol van de beurs en is Tessenderlo Group een industriële holding met een omzet van 2,7 miljard euro, een brutobedrijfswinst van 430 miljoen, meer dan 7.000 medewerkers en activiteiten in meer dan 100 landen. Tessenderlo zal vijf divisies overkoepelen: de vier bestaande (agro, bio-valorisatie, industriële oplossingen, energie) en machines & technologie (het huidige Picanol en de deelneming in het Zwitserse Rieter).

Volgens Tack wordt het door de samenvoeging makkelijker om over de economische cycli heen te blijven investeren, zowel in machines en mensen als via overnames, en zo de groep verder uit te bouwen. Tack zal na de samenvoeging 64 procent van Tessenderlo controleren. Hij kan daarbovenop genieten van het systeem van dubbel stemrecht.

Geen droog zaad meer

De aandeelhouders van Tessenderlo zullen de samenvoeging via een ruilbod moeten goedkeuren op een bijzondere aandeelhoudersvergadering. Degroof Petercam is ingeschakeld bij Picanol om zich uit te spreken over het fair karakter van het bod. Bij Tessenderlo moet advocaat Nico Goossens de onafhankelijke bestuurders bijstaan om te waken over belangenconflicten. Tack is immers al de sterke man bij zowel Picanol als Tessenderlo.

De samenvoeging van Picanol en Tessenderlo creëert naar beurskapitalisatie een grotere groep met een grotere marktwaarde. De aandeelhouders van Picanol krijgen een aandeel in een groep met grotere liquiditeit op de beurs. Voor de aandeelhouders van Tessenderlo is er ook een beetje perspectief. De afgelopen jaren werden ze door Tack op droog zaad gezet: hij weigerde dividenden uit te betalen. Nu stelt hij wel een dividendbeleid in het vooruitzicht, maar conform de stijl van het huis zal dat wellicht relatief beperkt zijn.