Branden breken uit in het zuiden van Frankrijk

Zo’n 700 brandweermensen bestrijden een grote bosbrand in de Zuid-Franse streek de Cevennen. Het vuur, dat donderdag rond 17 uur uitbrak, zou zowat honderd mensen in de gemeente Bordezac gedwongen hebben hun huizen te verlaten.

‘Het vuur woedt momenteel nog, maar verspreidt zich iets minder snel. Momenteel zou geen nieuw woongebied bedreigd worden’, verklaarde de woordvoerder van de plaatselijke brandweer vrijdagochtend aan persagentschap Belga. Zo’n zeshonderd hectare natuurgebied is al in vlammen opgegaan.

De autoriteiten hebben in het gebied twaalf blusvliegtuigen ingezet. Het aantal brandweermannen dat de brand bestrijdt zou vrijdag nog worden uitgebreid naar 950 en het aantal brandweerwagens wordt opgetrokken tot 140.

Langdurige droogte

Ook op andere plekken in het zuiden van het land zijn na langdurige droogte branden uitgebroken. Aan de rand van de stad Arles zijn 120 brandweerlieden met blusvliegtuigen en een helikopter in de weer. Acht woongebouwen zijn door de vlammen verwoest, ook bedrijven en voertuigen van verschillende autodealers zijn in de as gelegd, meldt een regionale krant.

Het vuur wordt aangewakkerd door de mistral, een sterke wind die vaak de kop opsteekt in het dal van de Rhône. Door de vroege en langdurige droogte dit jaar is de natuur in het zuiden van Frankrijk begin juli al even droog als normaal gesproken begin augustus.