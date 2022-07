Portret van een nationalist die zijn bedrijfsleven internationale allures wilde schenken, maar tot twee keer toe zijn strijd moest staken door gezondheidsredenen. Abe (67) werd vanmorgen neergeschoten terwijl hij op campagne was. Hij is in het ziekenhuis overleden.

In 2019 kwam de Japanse premier met een verzoek aan de wereld: laat onze namen voortaan in de Japanse volgorde staan. Familienaam dus eerst en voornaam laatst, in plaats van de Westerse volgorde die Japan ...