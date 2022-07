Podcast Mijn schuld (Deel 4) | ‘Ik ben een kind van foute ouders en grootouders. U weet niet hoe dat voelt.’

Wat als je schuld openbaar moet belijden? Wie zonder zonde is werpe de eerste steen, leerde de Bijbel ons, maar hoe is het om het mikpunt van die afkeur te zijn? Waar loopt schuld dan over in schaamte? Deze aflevering van Mijn schuld gaat over het publieke oordeel. Marcus Azzini stapte op als artistiek leider van een theatergezelschap na diverse meldingen van grensoverschrijdend gedrag. Hij zag zijn naam in kranten voorbij komen. Wat als je schuld door iedereen besproken wordt?

Achter iemands rug om roddelen, niet genoeg thuis zijn voor de kinderen, je moeder wegdrukken als je ziet dat ze belt. Iedereen heeft weleens met zijn geweten geworsteld. Het is het pijnlijke gevoel wanneer je beseft dat je verkeerd gehandeld hebt. Maar er bestaat ook schuld die ondraaglijk is. Hoe is het als je schuld echt schade heeft berokkend bij een ander? In deze zesdelige podcast Mijn schuld onderzoeken Roos van Ees en Wederik de Backer hoe je leeft met gedane zaken.

Wie na het beluisteren van deze aflevering met vragen zit of nood heeft aan een gesprek, kan terecht op het gratis nummer 106 of op tele-onthaal.be.

Elke week is er een nieuwe aflevering van Mijn schuld op standaard.be. De eerste twee aflevering staan op alle podcastplatformen, de hele reeks is nu al beschikbaar in de app DS Podcast.

Presentatie Roos van Ees | Redactie en regie Roos van Ees en Wederik De Backer | Montage Wederik De Backer | Extra redactie Rahul Gandolahage | Extra montage Pieter Bakker, Emma Ducheyne, Matthias van Gysel en Jeroen Dejonghe | Muziek Frederik de Clercq | Eindredactie Mirjam van Zuidam | Mixage Sander Weemaes | Trailers Joris Van Damme | Beeld Roos van Ees | Artwork Yannick Roger Mortier | Met steun van Het Fonds Bijzondere Journalistieke Projecten (Fonds BJP) | In samenwerking met NRC