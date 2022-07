Twee aanslagen in één nacht in Antwerpen: verdachten opgepakt

In Borgerhout zijn vannacht twee personen opgepakt nadat even voordien met een oorlogswapen was gevuurd op een handelspand. Dat zegt het Antwerpse parket. Eerder op de avond was een carwash in Deurne beschoten.

De twee verdachten zijn vannacht rond 2.50 uur onderschept in de Juul Grietensstraat. Dat gebeurde kort nadat er op de hoek van de William Woodstraat en de Stenenburg een reeks schoten was gelost op de gevel van eethuis Pokebowl. Op de rolluiken van de zaak zijn meerdere kogelinslagen te zien.

‘Het gaat om een man van 19 uit Sint-Niklaas en een verdachte van 25 jaar die de Nederlandse nationaliteit heeft’, bevestigt parketwoordvoerster Lieselotte Claessens. Ook het wapen is gevonden.

Verder onderzoek zal moeten uitwijzen of er een verband is met de kogelinslagen die zijn aangetroffen in de gevel van een carwash in de Sint-Rochusstraat in Deurne donderdagavond. Dat pand zou gelinkt zijn aan (de familie van) kickbokser Jamal Ben Saddik, net als bij verschillende andere panden die de voorbije weken geviseerd waren bij aanslagen in het Antwerpse.

Politie en parket onderzoeken of er een link is met het drugsmilieu.