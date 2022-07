‘Dader schoot oud-premier neer met zelfgemaakt wapen’

De schutter die de Japanse oud-premier Shinzo Abe neerschoot deed dat uit onvrede. Hij had de intentie om hem te doden en knutselde daarvoor zelf een wapen in elkaar, zeggen Japanse media.

Op videobeelden is te zien hoe een man Abe van dichtbij neerschiet. Daarna vormt er zich heel wat rook. De man wordt meteen gevat door omstanders en politie. Op de grond ligt een tweecilinderig object, ingepakt in zwart plastic. Japanse media schrijven dat het om een zelfgemaakt geweer gaat. In het veilige Japan zijn de wapenwetten namelijk erg streng.

Over de schutter zelf is nog weinig bekend. Zeker is dat het om een 41-jarige man gaat. Hij zou tegen de politie hebben verklaard dat zijn moordpoging op politieke motieven stoelt. ‘Ik ben misnoegd over hem en wilde hem doden.’ Japanse media schrijven dat het gaat om een oud-militair die tot 2005 lid was van de marine. Hij zou in de buurt wonen waar het schietincident plaatsvond.