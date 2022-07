Meisje dat uit Donkvijver werd gered, is overleden

Het meisje van 6 jaar dat dinsdagavond uit de Donkvijver in Oudenaarde werd gehaald, is donderdagnamiddag overleden.

Het zesjarige meisje werd dinsdagavond uit de Donkvijver in het Oost-Vlaamse Oudenaarde ­gered. Omstanders hadden gezien hoe het kind ter hoogte van de surfclub Absolut in moeilijkheden kwam en ­onder water verdween. Ze haalden haar uit het water en begonnen meteen met reanimeren.

Het meisje werd in levensgevaar naar het AZ Oudenaarde gebracht en nadien overgeplaatst naar het UZ Gent. Daar is ze donderdag overleden.

Hoe het slachtoffer in de Donkvijver is terechtgekomen, is nog niet duidelijk. Er geldt een zwemverbod en er zijn geen redders aanwezig. De stad Oudenaarde laat ­onderzoeken of het mogelijk is een veilige zwemzone af te bakenen.