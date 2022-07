Belgische katholieken vragen paus dat vrouwen priester kunnen worden

De Belgische katholieken vragen het Vaticaan om toe te staan dat vrouwen en gehuwde mannen ook tot priester gewijd kunnen worden.

Duizenden gelovigen uit ons land zijn de voorbije maanden bevraagd voor een rapport dat naar het Vaticaan gaat, ter voorbereiding van een synode in oktober 2023. Dan komen alle bisschoppen samen om na te denken over de kerk. De belangrijkste oproep van Belgische ­katholieken aan paus Franciscus: toestaan dat ook vrouwen en ­gehuwde mannen tot priester ­gewijd kunnen worden. ‘De redenen waarom vrouwen niet worden toegelaten tot het ambt, zijn voor menig gelovige ­ontoereikend, meer nog: ze klinken wereldvreemd’, staat in het rapport. ‘Vanuit alle mogelijke hoeken klinkt de roep om het gewijde ambt open te stellen voor vrouwen en gehuwde personen.’

Vanuit de Belgische kerk klinkt al langer de vraag om het engagement voor vrouwen in de kerk te verruimen, zegt Geert De Kerpel, woordvoerder van de bisschoppenconferentie. De Kerpel verwacht dat nog Europese landen dezelfde oproep zullen doen. Maar experts geloven niet dat het er snel van komt. ‘Als er morgen al iets verandert, zal het zijn dat gehuwde mannen ook priester kunnen worden,’ zegt theoloog Hans Geybels (KU Leuven), ‘omdat dat gaat over een wet – het celibaat – die aangepast wordt. Maar het vrouwelijk priesterschap is met zo veel theologie omgeven, dat het niet ­zomaar wetten zijn die je verandert. Ik zou wel denken dat de huidige paus er ­gevoelig voor is. Hij liet toch al ­bestuderen of vrouwen tot diaken gewijd kunnen worden. Aan de ­andere kant speelt mee dat veel landen nog tegen zijn. Dus wie wil een paus zijn die een scheuring in de kerk veroorzaakt?’

Enkele dagen geleden liet Franciscus weten dat hij twee vrouwen wil aanstellen in het tot nu toe mannelijke comité dat bisschoppen benoemt. Volgens De Kerpel liggen daar zijn prioriteiten.