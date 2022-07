Zonnig met later stapelwolken

Vrijdag start op vele plaatsen zonnig, met in sommige Ardense valleien en over het oosten wat lage wolken. In de loop van de namiddag verschijnen er in het binnenland stapelwolken.

Aan zee blijft het zonnig. Het blijft droog met maxima van 20 graden in de Hoge Ardennen tot 24 of 25 graden over het noordwesten. Dat meldt het KMI.

Vrijdagavond en -nacht wordt het lichtbewolkt met enkel wat hoge wolkenvelden. Op het einde van de nacht neemt de bewolking toe over het noorden, maar blijft het droog. De minima dalen naar waarden tussen 9 en 14 graden bij een zwakke, veranderlijke wind.

Zaterdag verwacht het KMI eerst opklaringen. In de loop van de dag wordt het wisselend tot lokaal soms zwaarbewolkt met hier en daar kans op een bui. Op vele plaatsen blijft het echter droog. De maxima schommelen van 19 à 20 graden aan zee en in de Hoge Venen tot 24 à 25 graden langs de Franse grens.

Zondag blijft het droog met enkel over het oosten eventueel een lokale bui in de loop van de dag. Eerst zijn er opklaringen, maar overdag ontstaan er vrij veel wolkenvelden. Aan zee is het vaak zonnig. We halen maxima van 18 tot 22 graden bij een matige wind uit noordelijke richtingen.