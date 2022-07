Japanse oud-premier Shinzo Abe neergeschoten, toestand zorgwekkend

De Japanse oud-premier Shinzo Abe is vrijdag neergeschoten toen hij een toespraak hield op een openbare bijeenkomst in de stad Nara. Hij is bloedend naar het ziekenhuis gebracht en zou er slecht aan toe zijn.

De politie heeft ter plekke voor de feiten een 41-jarige man aangehouden.

‘Volgens de plaatselijke brandweer lijkt de voormalige premier Abe een hartstilstand te hebben’, luidde het op de Japanse staatsomroep NKH, die een term gebruikte die in Japan wordt gebruikt voordat een sterfgeval door een arts kan worden bevestigd. De Japanse regering heeft bevestigd dat Abe is neergeschoten, maar zegt dat over zijn toestand niets bekend is.

Tijdens een toespraak zou Abe van achteren neergeschoten zijn, waarna hij bloedend in elkaar zakte. Volgens aanwezige journalisten waren er bij het incident twee schoten te horen. De 67-jarige Abe was van 2006 tot 2007 en van 2010 tot 2020 premier van Japan. Daarmee geldt hij als langst regerende premier van het land. Hij trad af vanwege gezondheidsproblemen.

Het incident gebeurde rond 11.30 in de Japanse ochtend. Abe gaf in Nara een speech voor de verkiezingscampagne van een Democratische politicus. Nara ligt in het zuiden van het Japanse eiland Honsu.

Abe werd buiten Japan vooral bekend door zijn kenmerkende ‘Abenomics’, een economisch beleid gestoeld op monetaire versoepeling en fiscale uitgaven. Het is in Japan voor particulieren verboden om wapens te bezitten, waardoor wapengeweld in het land vrij uitzonderlijk is.

Dit bericht wordt aangevuld.