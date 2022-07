Amerikaanse fiscus onderzoekt belastingcontroles van twee tegenstanders van Trump

Er komt een onafhankelijk onderzoek naar de belastingcontroles van twee tegenstanders van de Amerikaanse oud-president Donald Trump. Dat heeft de Amerikaanse belastingdienst IRS donderdag bekendgemaakt.

Ieder jaar worden willekeurig de belastingaangiftes van een paar duizend Amerikanen onderworpen aan een uitgebreide controle door de IRS. In 2019 was James Comey, FBI-directeur tot hij in 2017 door Trump werd ontslagen, hiervoor aan de beurt. Twee jaar later werden de persoonlijke financiën van zijn plaatsvervanger Andrew McCabe door de overheid binnenstebuiten gekeerd.

Beide mannen staan op slechte voet met Trump vanwege hun rol in het onderzoek naar Russische beïnvloeding van de Amerikaanse presidentsverkiezingen van 2016, die Trump won, waarna hij van 2017 tot 2021 president van de Verenigde Staten was. Het hoofd van de IRS, Charles Rettig, werd in 2018 door Trump aangesteld.

De New York Times berichtte woensdag over de audits van de twee en berekende dat de kans om in 2017 een belastingcontrole te krijgen in de VS 1 op 30.600 was. De krant speculeerde vervolgens dat het wel heel erg toevallig was dat in twee jaar tijd net twee tegenstanders van de oud-president hun financiële boeken voor de fiscus moesten openen.

Waarborgen

Dat lijkt de IRS nu zelf ook te vinden. Een woordvoerder van de dienst laat aan CNN weten dat de IRS niet aan ‘politiek gemotiveerde audits’ doet en dat er ‘sterke waarborgen’ zijn om ervoor te zorgen dat de selectie van kandidaten voor belastingcontroles niet door buitenstaanders beïnvloed kan worden.

McCabe riep woensdag in een interview met CNN al op tot onderzoek. ‘Mensen moeten overheidsinstellingen kunnen vertrouwen en daarom moet dit tot op de bodem uitgezocht worden’ vindt hij. Donderdag zei hij tegen de New York Times: ‘Misschien is het toeval, of misschien heeft iemand de belastingdienst bedrogen om achter een politieke vijand aan te gaan. Gezien de rol die Trump in ons land wil blijven spelen, moeten we het antwoord op die vraag weten.’

‘Ik weet hier niks vanaf’, heeft Trump inmiddels via zijn woordvoerder aan Amerikaanse media laten weten.