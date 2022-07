Rapport: agent vroeg toestemming schutter Uvalde buiten basisschool neer te schieten, maar kreeg geen antwoord

Een politieagent zag de schutter van het bloedbad in Uvalde richting de basisschool lopen met een geweer in zijn handen, maar in plaats van direct te handelen wachtte de agent op toestemming van een meerdere om de 18-jarige jongen neer te schieten.

Op de vraag van de agent kwam geen antwoord en enkele minuten later wandelde de schutter de school binnen en schoot negentien kinderen en twee leerkrachten dood. Dat blijkt uit een nieuw rapport (pdf) dat woensdag is verschenen. In het verslag staat een gedetailleerde tijdlijn van wat er op 24 mei precies gebeurde in en om de Texaanse basisschool.

De vraag van de agent werd ‘niet gehoord of er werd te laat gereageerd’ en ‘een geschikte agent zou dit als een bedreigende situatie hebben beschouwd en een plan hebben bedacht om de verdachte uit te schakelen’, zo staat in het rapport. De betreffende politieman, die in het verslag niet bij naam genoemd wordt, was naar eigen zeggen bang om per ongeluk kinderen te raken bij het neerschieten van de schutter.

75 minuten

Het duurde uiteindelijk meer dan 75 minuten voordat de dader in het klaslokaal overmeesterd werd en de gemiste oproep van de agent was niet het enige moment waarop de schutter eerder tegengehouden had kunnen worden, concluderen de onderzoekers. Zo heeft geen enkele agent die buiten het klaslokaal stond waar de schietpartij plaatsvond gekeken of de ruimte op slot was, terwijl ze wachtten op een sleutel om de deur mee te openen. De deur bleek achteraf niet vergrendeld te zijn.

Ook reed een agent in zijn dienstwagen langs de schutter op het moment dat deze gewapend naar de school toe liep. Hij zag de dader echter niet, omdat hij volgens het rapport ‘veel te hard reed’.

De tjjdens de schietpartij aanwezige agenten hadden wapens, kogelvrije vesten, training en versterking van agenten buiten de school. ‘De slachtoffers in de klaslokalen hadden geen van deze dingen’, schrijven de onderzoekers wrang. Bovendien waren de betreffende agenten bij de start van de schietpartij ‘net zo goed bewapend’ als toen ze ruim 75 minuten later de schutter eindelijk wisten uit te schakelen. Tenslotte nam geen van de betrokken hulpdiensten bij het incident de leiding, waardoor de communicatie onderling bijzonder rommelig verliep.

Het 26 pagina’s tellende document is opgesteld door medewerkers van het programma van de staatsuniversiteit van Texas dat trainingen verzorgt voor politieagenten die bij een schietpartij aanwezig zijn of worden opgeroepen. De bevindingen zijn gebaseerd op beelden van beveiligingscamera’s van de school, bodycams en getuigenissen van agenten ter plaatse en verklaringen van politierechercheurs.

‘Abjecte mislukking’

Op het functioneren van de veiligheidsdiensten tijdens de schietpartij is al wekenlang felle kritiek. Het hoofd van de veiligheidsdiensten in Texas noemde het handelen van zijn eigen medewerkers op 24 mei in Uvalde eerder al een ‘abjecte mislukking’.

De verantwoordelijke politiechef van het schooldistrict Uvalde is enkele weken geleden met betaald verlof gestuurd en heeft deze week zijn ontslag ingediend als gemeenteraadslid. Er lopen nog verschillende onderzoeken naar het functioneren van de veiligheidsdiensten tijdens de schietpartij. Wanneer de conclusies daarvan openbaar gemaakt zullen worden is niet duidelijk.