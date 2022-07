Ghislaine Maxwell gaat in beroep tegen veroordeling voor seksuele misdrijven

Ghislaine Maxwell, de gewezen partner van de Amerikaanse multimiljonair Jeffrey Epstein, heeft in New York beroep aangetekend tegen haar gevangenisstraf van 20 jaar voor seksuele misdrijven. Dat blijkt uit een donderdag gepubliceerd rechtbankdocument.

De 60-jarige Maxwell werd veroordeeld voor onder andere het ronselen van minderjarige meisjes voor seksueel misbruik.

In het document wordt niet nader ingegaan op de argumenten van haar advocaten, die al bij de uitspraak van het vonnis op 28 juni te kennen hadden gegeven in beroep te zullen gaan.

De dochter van de Britse mediamagnaat Robert Maxwell (die in 1991 overleed) en handlangster van Jeffrey Epstein - die in augustus 2019 zelfmoord pleegde in de gevangenis van New York voor zijn proces - riskeerde 55 jaar gevangenisstraf.

Ze werd eind december veroordeeld voor vijf van de zes aanklachten, waarvan de ernstigste sekshandel in minderjarigen voor rekening van Epstein, een financier met machtige economische en politieke connecties.

Tijdens het proces getuigden vier slachtoffers van Jeffrey Epstein over de rol die Ghislaine Maxwell, zijn voormalige partner, speelde bij de rekrutering van deze meisjes tussen 1994 en 2004.