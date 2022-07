Derek Chauvin, die George Floyd vermoordde, opnieuw veroordeeld tot 21 jaar cel

De gewezen Amerikaanse politieagent Derek Chauvin is veroordeeld tot 21 jaar cel voor het schenden van George Floyds grondrechten. Hij was al tot 22,5 jaar gevangenis veroordeeld voor de moord op Floyd.

Bijna negen minuten. Zo lang hield agent Derek Chauvin zijn knie op de nek van de arrestant George Floyd, die overleed door verstikking. De beelden gingen de wereld rond en lokten wereldwijd protesten uit tegen racisme en politiegeweld. Chauvin, uit Minneapolis, werd door de staat Minnesota al veroordeeld tot 22,5 jaar cel voor de moord. De federale rechtbank veroordeelt hem nu tot 21 jaar cel voor het schenden van Floyds grondrechten.

De federale straf zal gelijktijdig worden uitgevoerd, schrijft persagentschap Reuters. Chauvin zal naar een federale gevangenis worden overgebracht. De gewezen agent pleitte zelf schuldig aan de federale aanklachten en voorkomt daarmee een tweede strafzaak. Wel zal hij daardoor zo goed als zeker meer tijd achter de tralies doorbrengen.

Chauvin pleitte ook schuldig aan de schending van de rechten van John Pope Jr voor een voorval dat enkele jaren voor de moord op George Floyd plaatsvond. Chauvin had toen de 14-jarige Pope Jr met een zaklamp op het hoofd geslagen, voordat hij op zijn nek ging zitten om hem in de boeien te slaan.

Drie agenten die Floyd mee in bedwang hielden werden in februari al veroordeeld voor het schenden van Floyds rechten. Twee van hen werden ook schuldig bevonden aan een tweede klacht, omdat ze geen pogingen hebben gedaan om Chauvin te overtuigen niet overdreven hard op te treden. George Floyd werd gearresteerd op verdenking dat hij een vals biljet van 20 dollar had gebruikt bij het kopen van sigaretten.