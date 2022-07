Rafael Nadal geeft forfait voor halve finale Wimbledon

Nick Kyrgios mag zich opmaken voor zijn allereerste grandslamfinale. Rafael Nadal, zijn tegenstander in de halve finales, heeft beslist om zich terug te trekken uit het toernooi. De Spanjaard kampt met een scheur in zijn buikspieren.

In het duel tegen Taylor Fritz leek het er na de derde set even op dat Nadal zou gaan opgeven. ‘Er is, om eerlijk te zijn, iets niet helemaal goed met mijn buikspieren’, zei hij na afloop. ‘Daarom sloeg ik ook op een andere manier op. Ik twijfelde er zelfs over of ik wel in staat was de wedstrijd af te maken.’

In de tweede set was hij al behandeld met ontstekingsremmers en pijnstillers. Tijdens de wedstrijd maakten zijn vader en zijn zus vanaf de tribune gebaren naar Nadal dat hij moest stoppen. ‘Maar aan opgeven heb ik een hekel’, sprak hij. ‘Daarom probeerde ik door te gaan.’

Donderdag trainde Nadal amper 44 minuten met zijn landgenoot Feliciano Lopez en dus werd er al gespeculeerd over een mogelijk forfait van de Spanjaard. Wat hij vanavond ook zou aankondigen, aldus verschillende tenniswatchers in Londen.

Boerenjaar

Nadal is ondanks blessureleed aan een boerenjaar bezig. Hij won eerder in 2022 ook al de Australian Open en Roland Garros. Hij zit zo intussen aan 22 grandslamtitels, een record. Op Wimbledon won hij eerder in 2008 en 2010.

Het was ook lang onduidelijk of de Spanjaard wel zou aantreden op het Londense gras vanwege aan aanslepende voetblessure. Nadal lijdt al meer dan vijftien jaar aan het syndroom van Müller-Weiss in zijn linkervoet.