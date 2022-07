Bedenker van mangafenomeen ‘Yu-Gi-Oh!’ dood aangetroffen in zee

Kazuki Takahashi, de 60-jarige bedenker van de Japanse franchise Yu-Gi-Oh!, is woensdag dood teruggevonden in zee. Hij dreef op zo’n 300 meter van de kust en droeg een snorkeluitrusting.

‘Let’s duel!’ Wie opgegroeid is in de jaren 2000 hoorde de strijdkreet misschien wel een keer op de speelplaats. De catch phrase werd geroepen door de personages uit de Japanse animereeks Yu-Gi-Oh!, die in België vanaf 2003 werd uitgezonden op het toenmalige VT4, vandaag Play4. Het brein achter de reeks, Kazuki Takahashi, is woensdag dood teruggevonden in zee aan de kust van het Japanse eiland Okinawa.

Wat er precies is gebeurd, is nog onduidelijk. Woensdag viste een brandweerman een lijk uit de zee op zo’n 300 meter van de kust, nadat er melding werd gemaakt van ‘een drijvend lichaam’. De overleden man droeg een snorkel, zwembril en zwemvinnen, en werd een dag later geïdentificeerd als de 60-jarige mangatekenaar Kazuki Takahashi. Zijn huurauto werd 12 kilometer verder teruggevonden op een landweg aan het strand. De Japanse media veronderstellen dat hij alleen op vakantie was.

Takahashi verwierf eind jaren 90 bekendheid als auteur van Yu-Gi-Oh!, een mangareeks die in 1996 begon in het populaire striptijdschrift Shonen Jump en liep tot 2004. Het verhaal, over het sullige jongetje Yugi Moto die bezeten raakt door de geest van een Egyptische farao, werd wereldwijd een hit als tekenfilmserie. Yugi en zijn alterego vechten daarin allerlei duels uit volgens het kaartspel Duel Monsters, waarbij een legertje monsters en magische wezens het tegen elkaar opnemen. Het afgeleide kaartspel, een variant op kwartet, werd een rage onder kinderen en was volgens Guiness World Records het bestverkochte ruilkaartspel ooit.

Een jongen toont trots zijn verzameling ‘Yu-Gi-Oh!’-kaarten. Foto: Boston Globe via Getty Images

Yu-Gi-Oh!, Japans voor ‘koning der spellen’, is kenmerkend voor de speelgoedrages die in de eerste helft van de jaren 2000 vanuit Japan naar Europa overwaaiden. In die periode werden ouders tot wanhoop gedreven doordat hun kinderen opeenvolgend Pokémonkaarten, Beyblade-tollen en vervolgens Yu-Gi-Oh!-kaarten eisten. VT4, nu Play4, boekte toen grote successen in het kindersegment door die reeksen uit te zenden na schooltijd.

Takahashi zelf deed het na het succes van zijn stripreeks rustiger aan. Hij overzag de spin-offs en tekende sporadisch nog een nieuw stripverhaal. De stripreeks werd bij ons uitgegeven door Dargaud onder het mangalabel Kana.