The godfather-acteur James Caan overleden

De Amerikaanse acteur James Caan, onder meer bekend van zijn rol in The Godfather, is op 82-jarige leeftijd overleden.

James Caan leefde het leven ten volle’, schreef de Britse krant The Guardian bij een interview met de acteur uit 1999. Caan was befaamd vanwege zijn uitzinnige levensstijl. De acteur, die vooral bekend was van zijn rol als Sonny Corleone in The godfather, deed aan rodeo, bokste, skiede, had een zwarte band in gosoku-ryu (een vorm van karate), was vier keer getrouwd en zijn druggebruik zou hem in de jaren tachtig een tijdje van het scherm houden.

Caan werd in 1940 geboren in de Bronx, een stadsdeel van New York, als zoon van een koosjere ­slager. Hij wilde American football spelen, maar raakte aan de universiteit gepassioneerd door acteren. Na enkele stappen in het theater kwam hij in 1961 op Broadway terecht, waar hij meespeelde in Blood, sweat and Stanley Poole, een stuk over de Tweede Wereldoorlog.

Oscarnominatie

Vier jaar later was hij op het witte doek te zien in de film Red Line 7000. In 1966 volgde de western El Dorado met John Wayne en Robert Mitchum. Nog een jaar later castte Robert Altman hem in Countdown. Caan werkte in 1969 voor het eerst samen met Francis Ford Coppola in The rain people.

Maar zijn grote doorbraak kwam er met The godfather uit 1972. Aanvakelijk deed Caan auditie voor de rol van ­Michael ­Corleone – de studio wilde hem graag in die rol – maar Coppola koos voor Al Pacino. Caan kreeg de rol van diens oudere broer Sonny Corleone. Die rol leverde hem zijn enige Oscarnominatie op. Hij speelde in de film ook een legendarische sterfscène, waarin Sonny Corleone met kogels doorzeefd wordt.

Hoewel Caan in de jaren zeventig zijn hoogdagen beleefde, is hij nog lang daarna blijven acteren. Behalve de rollen die hij speelde, staat hij ook bekend om degene die hij weigerde: onder meer in de filmklassiekers One flew over the cuckoo’s nest, Apocalypse now, en Kramer vs Kramer.