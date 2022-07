Ons Jabeur als eerste Arabische vrouw ooit in finale grandslamtoernooi

Ons Jabeur (WTA 2) heeft zich op Wimbledon verzekerd van de eerste plaats in de finale. In een wedstrijd van 1 uur en 43 minuten op Centre Court haalde ze het in drie sets van de Duitse Tatjana Maria (WTA 103).

Jabeur trok de partij naar zich toe met 6-2, 3-6 en 6-1 als setstanden. In de eerste twee sets ging de wedstrijd gelijk op maar in de derde set brak de veer van de Duitse. Voor Maria is het haar beste prestatie op een Grand Slam. De moeder van twee schopte het voorheen nooit verder dan de tweede ronde.

De 27-jarige Jabeur, het derde reekshoofd op Wimbledon, breidt zo een vervolg aan haar boerenjaar. De kwartfinale vorig jaar op Wimbledon was tot nog toe haar beste prestatie. De Tunesische is de eerste Afrikaanse tennisster die het tot de halve finale van het Londense toernooi schopt. In de vierde ronde stopte ze Elise Mertens (WTA 31) ook al af.

In de finale neemt Jabeur het op tegen de Roemeense Simona Halep (WTA 18) of de Kazachse Elena Rybakina (WTA 23). Die twee betreden Centre Court na de match tussen Jabeur en Maria.