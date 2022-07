Van Aert steelt eens te meer de show maar verliest geel, Pogacar grijpt de macht

De enige passage op Belgische bodem in deze Tour de France is niet onopgemerkt gebleven. Wout van Aert, wie anders, maakte er eens te meer een spektakelstuk van. De gele trui koos simpelweg al vroeg voor de aanval, alsof het de normaalste zaak van de wereld was. Van Aert werd voortijdig ingerekend en achtergelaten, de ritzege en het geel gingen naar Tadej Pogacar.

De langste etappe van deze Tour was zeker niet de saaiste. Van bij de start in Binche ging het vol gas richting Franse grens waarbij heel wat renners probeerden mee te glippen in de vroege vlucht. Alleen, die vroege vlucht kwam er niet. Wout van Aert toonde zich in zijn gele trui actiever dan ooit en liet meteen blijken dat er van fysieke schade na gisteren niet of nauwelijks sprake was. Een groep van tien - met onder meer Stan Dewulf en de onvermijdelijke Magnus Cort - probeerde weg te rijden maar het peloton liet niet begaan. Ter illustratie: na één uur koers stond er 52 kilometer op de teller. Twintig kilometer verder kregen we nog maar eens een georkestreerde versnelling van Jumbo-Visma. Met Kruijswijk als lanceerplatform zorgde Wout van Aert voor de ontsnapping van de dag. U leest het goed: de gele trui in de ontsnapping van de dag, in het gezelschap van Jakob Fuglsang en de Amerikaan Quinn Simmons, de jongste renner in deze Tour.

Van Aert zag nog heel even zijn ketting vastlopen maar werd opgewacht door zijn twee vluchtgezellen. Het peloton probeerde er de vaart in te houden maar er werd ook gekeken. Zou Ineos het tempo opdrijven of toch UAE dat met Bennett en Berg twee renners met fysieke problemen zag kampen? De voorsprong liep op tot maximaal vier minuten. Ineos bleef op de tweede rij en legde de verantwoordelijkheid bij UAE Emirates, geholpen door Alpecin-Deceuninck in de persoon van Guillaume Van Keirsbulck. Toen in de daaropvolgende kilometers ook BORA - hansgrohe en EF Education ook nog een mannetje mee aan de kop van het peloton plaatsten, liep de voorsprong al snel terug van vier tot iets meer dan twee minuten. Gingen ze Van Aert laten zwemmen?

Vooraan moesten ze het in de laatste vijftig kilometer doen zonder Jakob Fuglsang - die zag het niet meer zitten - wat de opdracht voor Van Aert zeker niet makkelijker maakte. In de aanloop naar de geaccidenteerde finale werd in het peloton het tempo opgetrokken. Quinn Simmons werd los uit de wielen gereden, Van Aert stond er de laatste dertig kilometer alleen voor maar dat leek hem niet te deren. In het peloton werden plots de grote kanonnen bovengehaald. Wereldkampioen tijdrijden Filippo Ganna werd naar de kop van het peloton geloodst, ook Magnus Cort Nielsen boog zich diep over zijn stuur. Op iets meer dan tien kilometer van de finish was Van Aert eraan voor de moeite na alweer een indrukwekkend nummertje van Vlaanderens meest bekende exportproduct.

Aan de voet van de voorlaatste helling werd Van Aert ingerekend en meteen achtergelaten. De echte finale kon beginnen, zonder Van Aert.

