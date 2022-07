Podcasttips | Leven met een ondraaglijke schuld

Hoe gaan daders om met schuld? Die vraag beantwoorden Roos van Ees en Wederik De Backer. Te donker? Dan is de reisgids van Eric Rinckhout door de Franse Rivièra misschien meer iets voor u. Of laat u inspireren door virtuozen.

Hebben we een gouden kans verkwanseld om het massatoerisme aan te pakken, kopte deze krant dit weekend. Een aantal weken daarvoor klonk het dat reizen onze zoete wraak is op corona. Die spagaat toont aan hoe reizen tegenstrijdige gevoelens kan oproepen. Wat is bijvoorbeeld de impact van je citytrip op de inwoners van een stad en op het klimaat? Is vliegschaamte terecht?

Journalisten Jan-Frederik Abbeloos en Eva Berghmans buigen zich in Groot gelijk over het nieuwe reizen, over vliegschaamte, kamperen, massatoerisme en logeren.

1. Wat als je het onvergeeflijke hebt gedaan?

Ik ben geen fan van het woord cancelcultuur - te vaag en daardoor te gemakkelijk te misbruiken -, maar het klopt wel dat sociale media er een handje van weg hebben om mensen aan de schandpaal te nagelen. Vaak worden ze om terechte redenen tot de orde geroepen, maar wat volgt er na zo’n collectieve preek? Hoe gaan daders om met schuld?

Over die laatste vraag loopt al enkele weken een straffe interviewreeks in DS Weekblad. Journalist Roos van Ees sprak met verschillende mensen die weten dat ze iets grondig fout hebben gedaan, in sommige gevallen zelfs onvergeeflijk fout. Dat gaat van Saskia De Coster, die reflecteert op het overspel dat ze beging, tot Peter*, die zijn stiefdochter aanrandde en verkrachtte.

De interviews werden opgenomen en door Wederik De Backer verwerkt tot een podcast. Een vrolijke reeks is het niet, maar wel een die je regelmatig naar adem doet happen en pertinente vragen stelt. Alle zes afleveringen zijn nu al te beluisteren in de app DS Podcast.

*Dit is om evidente redenen een schuilnaam.

2. Een zonnige reisgids door de Franse Rivièra

Voor de Belgen blijft Frankrijk het populairste vakantieland. Vorig jaar reisden we volgens het Belgische statistiekbureau zo’n 3.240.000 keer naar onze zuiderburen. Hoeveel daarvan naar de Côte d’Azur gingen, weet ik niet, maar het zullen er aardig wat zijn. De helderblauwe zee en gouden zandstranden vormen het postkaartvoorbeeld van wat een vakantie hoort te zijn.

Het was nochtans ooit anders. Door het onherbergzame landschap was het zuiden van het land tot de 18e eeuw onontgonnen gebied voor de homo turisticus. Het was het terrein van een onbehouwen volkje, als we de Schotse schrijver Tobias Smollett mogen geloven. In 1766 schreef hij over de inwoners van Nice:

‘In plaats van vast werk met een redelijke opbrengst waarvan ze zichzelf en hun families gemakkelijk zouden kunnen onderhouden, verkiezen ze thuis honger te lijden, op de vestingwallen te luieren, in de zon te liggen bakken of van de ochtend tot de late avond petanque te spelen op straat.’

Toch bracht Smollet met zijn boek Travels through Italy and France een reisrage op gang onder de gegoede Engelsen. Nice, daar moest je zijn.

Ik schud dit niet zomaar uit de losse pols, maar werd uitstekend gegidst door kunstjournalist Eric Rinckhout. In 25 afleveringen reist hij voor Klara door de geschiedenis van de populaire kuststreek. Hij put daarbij rijkelijk uit de literatuur. Met afleveringen van 15 tot 25 minuten doet hij dat ook een stuk beknopter dan de andere schrijversmonologen van Klara. De radiozender heeft daar intussen al een hele bibliotheek van, maar de kortere speelduur maakt het populaire concept wel een stuk behapbaarder.

Vorige week tipte ik vijf podcasts voor de zomer. Deze zonnige reisgids had daar zeker niet in misstaan.

3. Excellenties over het summum van hun vak

Op 24 juli begint op de Nederlandse televisie een nieuw seizoen van de interviewreeks Zomergasten. Programmamaker Janine Abbring zal opnieuw de interviewer van dienst zijn, een van de meest prestigieuze jobs in de Nederlandstalige media. Achter de schermen van de media is ze de rechterhand van de populaire comedian en presentator Arjen Lubach. Ze is dus, kort gezegd, een van de besten in haar vak.

Verklaart dat haar interesse in excellentie? Want ergens tussen haar drukke bezigheden door vond ze de tijd om andere virtuozen te interviewen over wat zij het summum in hun vakgebied vinden. Dat is het simpele, maar excellente uitgangspunt van Dit is goed.

Ik beluisterde het interview met Henk Schiffmacher, een legendarische tatoeartiest die al dan niet Kurt Cobain van inkt voorzien heeft. Hij weet het zelf niet meer, maar Lady Gaga en Red Hot Chili Peppers, die zaten wel degelijk in zijn stoel. Bij Abbring wil hij het hebben over gevangenistatoeages, volgens hem de puurste vorm van zijn kunst. ‘Je kunst is daar heel erg uit het hart’, zegt hij. ‘Klein of groot leed, dat vertaald wordt naar een plaatje.’

