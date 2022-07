Amerikaanse basketbalster Brittney Griner pleit schuldig aan drugsbezit in Rusland

Basketbalster Brittney Griner heeft in de rechtbank in Moskou schuldig gepleit aan drugsbezit. De Amerikaanse zit al sinds februari in de cel en riskeert tien jaar gevangenisstraf.

‘Ik wil schuldig pleiten, meneer de rechter’, verklaarde Griner aan de rechter in Khimki. ‘Maar er was geen sprake van voorbedachten rade. Ik wilde de wet niet overtreden. Ik wil later een getuigenis afleggen, maar ik heb tijd nodig om die voor te bereiden.’

Griner (31), die in de WNBA voor Phoenix uitkomt, werd in februari opgepakt op een luchthaven nabij Moskou omdat ze volgens de douane vape-capsules bij zich had die hasjolie bevatten. Voor de beschuldigingen van drugsbezit riskeert de basketbalster tot tien jaar celstraf. De volgende hoorzitting staat gepland op 14 juli.

In een handgeschreven brief die maandag aan het Witte Huis werd afgeleverd, riep Griner president Joe Biden op om haar vrij te krijgen. ‘Ik ben doodsbang dat ik hier misschien voor altijd vastzit.’