Podcast | Boris Johnson: van zelfoverschatting naar zelfvernietiging

De grond werd dan toch te heet onder de voeten van de Britse premier Boris Johnson. Dagenlang weigerde hij op te stappen, maar de immense druk binnen zijn partij was niet meer te houden. Wat is zijn erfenis? Hoe moet het nu verder met de Britse conservatieven? En met het land?





Boris Johnson had er alles voor over om premier te worden. Hij steunde de Brexit omdat het hem goed uitkwam. Hij stootte Theresa May van de troon om zelf in Downing Street 10 te kunnen wonen. Johnson was ook heel succesvol bij de verkiezingen van 2019 maar daarna reed hij in sneltreinvaart naar de afgrond. We praten erover met collega Dominique Minten.

