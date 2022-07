In het jodendom is zwangerschapsonderbreking een eind minder omstreden dan in de VS. In de staat Florida trekken Amerikaanse joden naar de rechter tegen de verstrenging van de abortuswet.

‘Het recht op abortus is veel controversiëler in Amerika dan in Israël, vaak tot verbijstering van Israëliërs’, schreef rechtenstudente Rachel Suggs deze week in een blogpost voor de Times of Israel. ...