‘Ik ben enorm triestig dat ik de beste job in de wereld moet vaarwel zeggen’, dat heeft Boris Johnson gezegd toen hij donderdagmiddag voor de deur van Downing Street 10 zijn ontslag aankondigde. Johnson was drie jaar lang een opmerkelijke premier die voor het oog van de camera’s weleens grappen uithaalde en de mist inging. Bekijk een greep uit het premierschap van Boris Johnson in bovenstaande video.