EK wielrennen komt in 2024 naar Limburg

Het EK wielrennen 2024 (11-15 september) wordt in de provincie Limburg georganiseerd, met Heusden-Zolder en Hasselt respectievelijk als start- en aankomstplaats.

Voor België is de organisatie van een EK bij de elite een primeur. In 2009 vond het EK wel al eens in Hooglede-Gits plaats, maar toen waren er enkel wedstrijden bij de junioren en beloften. Pas vanaf 2016, met het EK in het Franse Plumelec, worden er ook wedstrijden bij de elite gehouden.

Op het EK van vorig jaar ging de Europese titel naar de Italiaan Sonny Colbrelli, die het haalde van Remco Evenepoel. Bij de vrouwen was het goud voor de Nederlandse Ellen van Dijk. Thibau Nys pakte verrassend goud in de wegrit bij de beloften, terwijl de tijdrit bij de junioren goud opleverde voor Alec Segaert. Over twee jaar staan er dertien kampioenschappen op het programma, verspreid over vijf dagen.

Vorig jaar werden de Wereldkampioenschappen wielrennen nog gehouden in België, met de wegrit tussen Antwerpen en Leuven en de tijdrit in West-Vlaanderen. ‘Het fantastische WK wielrennen was op alle vlakken een schot in de roos en een geweldige uithangbord voor onze streek. Met het EK in 2024 zetten we opnieuw onze sterke organisatorische schouders onder een topwielerevenement’, zegt Vlaams minister van Sport Ben Weyts (N-VA).

Voor de organisatie van het evenement slaan Flanders Classics en vzw Limburg Demarreert, die sinds 2021 samen de Ronde van Limburg organiseren, de handen in elkaar als LOC (lokaal organisatie comité).