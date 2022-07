Britse pilote sterft na muggenbeet in Antwerpen

Een jonge Britse pilote in opleiding die een jaar geleden in Antwerpen werd gestoken door een mug, is vijf dagen later overleden nadat een infectie zich naar haar hersenen had verspreid. Dat schrijft de BBC.

Oriana Pepper (21) uit Bury St Edmunds, zo’n veertigtal kilometer ten noordoosten van Londen, was een pilote in opleiding bij luchtvaartmaatschappij Easyjet. De vrouw was naar ons land gekomen voor een cursus, maar ging op 7 juli 2021 naar de spoeddienst van een niet nader genoemd ziekenhuis na een slechte reactie op een muggenbeet naast haar rechteroog. Dat was opgezwollen en ontstoken.

Pepper kreeg antibiotica, en werd vervolgens naar huis gestuurd. Twee dagen later werd de jonge vrouw door haar vriend terug naar het ziekenhuis gebracht, nadat ze thuis in elkaar was gezakt. Pepper overleed drie dagen later, op 12 juli, in het ziekenhuis.

Septische embolie

Volgens lijkschouwer Nigel Parsley overleed Pepper ‘door een ernstige infectie die werd veroorzaakt door een muggenbeet op het voorhoofd’. De doodsoorzaak was een septische embolie in de hersenen, waarbij aders verstopt raken, door een besmetting met de bacterie staphylococcus aureus, waar de insectenbeet aan het voorhoofd ook aan bijdroeg.

‘Ik heb nog nooit een dergelijk geval gezien’, verklaarde de lijkschouwer in zijn verslag.