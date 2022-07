‘Boris Johnson stapt in oktober op’

Britse media kondigen het einde van het premierschap van Johnson aan in oktober. Vanmorgen werd het VK weer wakker met een golf aan ontslagbrieven. Later vandaag spreekt Johnson het land toe.

Volgens Britse media gooide Johnson het op een akkoordje met het eigen partijbestuur. Ja, hij stapt op, maar pas in oktober. Dan kiest de partij een nieuwe leider. Voor die nieuwe leider wil Johnson dan plaatsmaken.

Maar in de feiten geniet Johnson amper nog legitimiteit om enkele maanden verder te regeren. Sinds dinsdagavond zijn nu meer dan vijftig regeringsleden en -medewerkers opgestapt. Het gaat om een verzameling van ministers, viceministers, staatssecretarissen, mensen uit de administratie en andere partijtoppers. Vertrouweling en minister Michael Gove werd door Johnson eigenhandig de laan uitgestuurd.

De bal ging dinsdagavond aan het rollen met het ontslag van topministers Sajid Javid (Volksgezondheid) en Rishi Sunak (Financiën). Zij kunnen niet langer onder Johnson werken, omdat hij maar blijft liegen. De laatste leugen gaat over de aanstelling van Chris Pincher. Hoewel Johnson afwist van aantijgingen van seksueel grensoverschrijdend gedrag, kreeg de man de belangrijke functie van whip, die moet toezien op de partijdiscipline in het parlement. Dat Johnson eerst volhield dat hij niets afwist van de aantijgingen, lijkt nu het genadeschot voor zijn regering.

Na de twee topministers vertrok de vicevoorzitter van Johnsons Conservatieve partij live op televisie. Woensdagnamiddag ging het nog harder. Tegen de avond tikte de ontslagteller tegen de veertig aan. Het laatste zwaargewicht dat opstapte was minister van Wales Simon Hart. Toen de Britten vanmorgen opstonden, ging de ontslaggolf gewoon verder. Mandataris na mandataris post zijn ontslagbrief op sociale media.

Johnson ziet het probleem niet

In de coulissen manen verschillende regerings- en partijtoppers Johnson aan om op te stappen. De laatste die een poging ondernam is Brexit-bondgenoot David Frost. Maar alle advies vielen in dovemansoren: Johnson bleef hardnekkig weigeren en achtte verkiezingen onnodig. Op een vergadering woensdagavond zei de regeringsleider nog dat hij ‘een geweldige week’ heeft.

De Conservatieve partij broedt daarom op een plan om een vertrouwensstemming te houden. Daarmee zou de partij Johnson alsnog kunnen dwingen tot ontslag. Volgens schattingen van de Britse krant The Telegraph zou zelfs geen twintig procent van de Conservatieve parlementariërs hun vertrouwen geven in een nieuwe stemming.

Een laatste, belangrijk nieuw element is dat er nu ook stemmen opgaan om Johnson op te volgen. Procureur-generaal Suella Braverman uitte zich alvast als kandidaat.