Brand UAntwerpen geblust, schade nog op te meten ‘maar hoe dan ook een catastrofe’

Een hevige brand heeft een vleugel van de historische Antwerpse stadscampus Hof van Liere zwaar getroffen. Klas­lokalen, burelen en mogelijk ook belangrijke kunstwerken gingen in de vlammen op. ‘Dit is een catastrofe.’

Rond 3.00 uur vannacht bluste de brandweer de laatste vlammen uit die woedden aan het waardevolle universiteitsgebouw. Dat weet Radio 2. De brand vond plaats in het Hof van Liere. Het hart van de Antwerpse universiteit, met leslokalen, auditoria, burelen én de belangrijke erfgoedcollectie Preciosa. Die bevat oude drukwerken uitgegeven voor 1830, maar ook zeldzame manuscripten en prenten.

De brand ontstond gelukkig niet in het meest historische gedeelte, maar in de noordelijke vleugel die ­dateert uit 1930. De bibliotheek bleef gevrijwaard. Sinds enkele maanden wordt het Hof van Liere grondig gerenoveerd. Een gespecialiseerde firma was het dak van het geklasseerde gebouw aan het renoveren. Bij die werken liep het mis.

16de-eeuwse gedeelte gevrijwaard

Rond 14.30 uur, woensdagmiddag, brak brand uit op de bovenste verdieping, wat meteen gepaard ging met een dikke rookpluim die kilometers ver was te zien. Een van de dakwerkers liep brandwonden op aan de handen en werd over­gebracht naar het ziekenhuis. De brandweer had alle moeite van de wereld om de brand onder controle te houden. Door de extreme ­hitte in het gebouw duurde het lang voor ze de vlammen van binnenuit konden bestrijden.

Bervoets en Dillemans

Over de precieze schade kan de universiteit nog geen uitspraken doen, maar die is sowieso behoorlijk groot. In de vleugel waar de brand urenlang woedde, lag een volgens Van Goethem ‘indrukwekkende ­collectie kunstwerken’. Het gaat onder meer over werken van Sam Dillemans en Fred Bervoets. Of die vernietigd zijn, is onduidelijk.

Ook burgemeester Bart De ­Wever (N-VA) noemt de brand een drama. ‘Ik heb zelf als historicus les gehad in de gebouwen van het Hof van Liere’, zegt hij. ‘Het gebouw ligt mij, net als zoveel ­Antwerpenaren, na aan het hart. Gelukkig stond de wind niet in de andere richting, want dan was de schade onmetelijk geweest.’

Gisteravond was de brand ­onder controle, maar het duurde tot diep in de nacht tot de brandweer durfde stellen dat het vuur gedoofd was. De brandweer houdt de situatie nu nog in de gaten, maar naar alle verwachting kan de laatste brandweerwagen er later vandaag vertrekken.