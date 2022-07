Grijs met lichte regen

Donderdag start grijs met wat lichte regen, vooral dan in het noordoosten en in de Ardennen. De neerslaghoeveelheden blijven echter beperkt. In de loop van de namiddag wordt het droog en verschijnen er aan zee enkele brede opklaringen.

Het blijft koel bij maxima van 16 of 17 graden in de Ardennen, 18 graden aan zee, 20 graden in het centrum en een lokale 21 graden in Belgisch Lotharingen. De wind waait matig en aan zee vrij krachtig uit noordwestelijke hoek. Aan zee en op de hoogste toppen zijn windstoten mogelijk rond 50 km/h.

Donderdagavond en -nacht trekken brede opklaringen binnen vanaf het westen. Nabij de Duitse grens kunnen er evenwel nog tot de ochtend lage wolken blijven hangen. Het koelt goed af met minima tussen 8 en 12 graden.

Vrijdag eerst brede opklaringen en later vorming van stapelbewolking in het binnenland. Het blijft waarschijnlijk overal droog. Aan de kust blijft het veelal zonnig. De maxima liggen rond 19 graden op de Hoge Venen, rond 19 of 20 graden aan zee en tot lokaal 24 graden in het binnenland.

Zaterdag wordt het in de loop van de dag bewolkt maar het blijft op de meeste plaatsen droog. De maxima liggen tussen 19 en 25 graden.

Zondag blijft het droog met eerst brede opklaringen en later meer wolken. Aan zee blijft het veelal zonnig. Het wordt zo’n 22 à 23 graden in het centrum.