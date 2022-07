Derde minister uit kabinet van Johnson stapt op

Ook de Britse minister voor Wales Simon Hart heeft woensdagavond zijn ontslag ingediend. Hij is daarmee de derde minister uit het kabinet van de Britse premier Boris Johnson die ontslag neemt.

Sajid Javid, minister van Volksgezondheid en de minister van Financiën Rishi Sunak gingen Hart voor.

In zijn ontslagbrief aan Johnson zegt Hart: ‘Ik had wanhopig gehoopt dat ik kon vermijden deze brief te schrijven, maar helaas lijkt er geen andere optie over te blijven dan terug te treden uit mijn rol als minister voor Wales’.

Hij voegt eraan toe: ‘Mijn collega’s hebben zowel privé als in het openbaar hun uiterste best gedaan om u te helpen het schip te keren, maar tot mijn spijt ben ik van mening dat we het punt voorbij zijn waarop dit mogelijk is’.

Hart maakte deel uit van de groep ministers die eerder op de dag naar Johnson trokken met de boodschap dat het ‘tijd is om te vertrekken’, iets wat de premier vooralsnog helemaal niet van plan lijkt te zijn. Hij heeft de afgelopen dagen meermaals aangegeven niet te willen vertrekken. ‘Als ik kijk naar de problemen waar dit land voor staat, en ook de oorlog in Europa, zie ik niet hoe het verantwoordelijk is daarvan weg te lopen’, zei hij onder meer. ‘Het laatste wat dit land nodig heeft zijn verkiezingen.’

In totaal zijn sinds dinsdagavond 44 medewerkers van Johnson’s kabinet opgestapt, waaronder zeker 17 regeringsleden. Minister Michael Gove van Huisvesting, voorheen een belangrijke medestander van de premier, werd woensdagavond door Johnson ontslagen.