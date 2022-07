In augustus 2018 stortte in het Noord-Italiaanse Genua de Morandi-brug in elkaar. Daarbij lieten 43 mensen het leven. Vier jaar na de feiten start de rechtszaak. Wat kunnen de Italianen daarvan verwachten? Zijn bruggen en wegen in Italië inmiddels veiliger? Heeft het land de juiste lessen getrokken?