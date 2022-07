Canada betaalt 15,5 miljard dollar aan organisaties inheemse kinderen

De Canadese overheid zal 15,5 miljard dollar betalen aan hulporganisaties voor inheemse kinderen. Dat (deels) om de families te vergoeden die geleden hebben onder de jarenlange discriminatie.

In 2007 dienden twee organisaties een klacht in tegen de Canadese overheid over de chronische onderfinanciering van diensten voor inheemse kinderen. Daar is nu een schikking uit voortgekomen van 20 miljard Canadese dollar, omgerekend zo’n 15,5 miljard Amerikaanse dollar. Het zou de grootste schikking zijn in de geschiedenis van het land.

‘Beide partijen zijn het eens geraakt over een plan om families en mensen te vergoeden die geleden hebben onder discriminerende en systematisch racistische praktijken tegen het welzijn van kinderen’, zei Patty Hajdu, minister van Inheemse Diensten. Het argument van de vertegenwoordigers van de inheemse bevolking was dat kinderen van andere gemeenschappen beter gefinancierd werden.

Na vondst tal van anonieme graven

Hoe het geld precies gespendeerd wordt, is nog niet duidelijk. De schikking moet eerst nog goedgekeurd worden door het Canadese Mensenrechtentribunaal en het Federale Hof. Nadien volgt de procedure om het geld vrij te geven.

In 2016 oordeelde het Canadese Mensenrechtentribunaal al dat de federale overheid inheemse kinderen had gediscrimineerd. De overheid ging toen in beroep, maar het Hof steunde het oordeel. Decennialang werd inheemse kinderen in Canada weggerukt bij hun families en naar kostscholen gestuurd om een assimilatieprogramma te ondergaan. Sommige kinderen werden emotioneel, fysiek en emotioneel misbruikt.

Vorig jaar werden meer dan duizend naamloze graven gevonden in de buurt van internaten voor inheemse kinderen. Volgens een onderzoekscommissie vonden 4.000 kinderen hun dood in zulke internaten.