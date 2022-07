De 21-jarige Robert Crimo heeft zeven doden op zijn geweten, maar het hadden er meer kunnen zijn. Dat zei een politiewoordvoerder woensdag op een persconferentie. Uit de verhoren bleek dat Crimo overwoog om een tweede aanval uit te voeren op een parade in Madison.

Nadat Robert Crimo op de Amerikaanse nationale feestdag vanop het dak van een winkel het vuur had geopend op een massa mensen, wist de 21-jarige verdachte verkleed in de chaos te ontkomen. Daarna zou hij doelloos rondgereden hebben. Tijdens zijn vlucht trof hij in Madison, Wisconsin, een nieuwe optocht aan. ‘Hij heeft serieus overwogen om het vuurwapen te gebruiken dat hij in zijn wagen had om een nieuwe schietpartij uit te voeren’, verklaarde politiewoordvoerder Christopher Covelli.

‘We hebben geen informatie die erop wijst dat het zijn oorspronkelijke plan was om naar Madison te rijden voor een nieuwe aanval. Maar we geloven dat hij rondreed na de schietpartij en botste op de vieringen’, verduidelijkte hij.

Wat Crimo bezielde is nog niet duidelijk, maar volgens de politie had hij ‘niet genoeg nagedacht of onderzoek gedaan naar’ een tweede aanslag in Madison. De Amerikaan werd na een urenlange klopjacht opgepakt op de snelweg, niet ver van waar hij voor het eerst toesloeg. De politie heeft hem aangeklaagd voor de moord op zeven mensen. 31 slachtoffers raakten gewond.