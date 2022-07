Netflix plaatst grote bestelling bij Duffer-broers, de breinen achter ‘Stranger things’

In de nasleep van het succes van het vierde seizoen van Stranger things hebben Matt en Ross Duffer, de breinen achter de reeks, productiehuis Upside Down Pictures opgezet. Netflix heeft meteen een grote bestelling geplaatst bij zijn goudhaantjes.

‘Het is geen toeval dat Stranger things het epische popcultuurfenomeen is geworden dat het vandaag is’, zei Netflix co-ceo Ted Sarandos over het vernuft van de Duffer-broers. Matt en Ross Duffer, een tweeling, waren nog maar beginnelingen in de televisiewereld toen ze de nostalgische fantasyreeks voor Netflix begonnen te maken. Wanneer ze binnenkort het vijfde en laatste seizoen ingeblikt zullen hebben, zijn ze een van de invloedrijkste namen binnen het wereldje. Die wil Netflix niet zomaar kwijt.

Toen de broers aankondigden dat ze een eigen productiebedrijf hadden opgericht – Upside Down Pictures, een knipoog naar hun grote hit –, klonk het in één adem dat Netflix een grote bestelling heeft geplaatst. Hoewel er een punt wordt gezet achter de reeks Stranger things, wordt het universum uitgebreid. Naast een toneelstuk, wordt er volop nagedacht over een spinoffreeks. Stranger things lijkt daarmee het pad van Harry Potter te bewandelen. Na het zevende en laatste deel schreef auteur J.K. Rowling het toneelstuk Harry Potter en het vervloekte kind. In de bioscoop verscheen de filmreeks Fantastic beasts.

Matt en Ross Duffer. Foto: AFP

Manga, Stephen King en Spielberg

Upside Down Productions en Netflix kondigen ook een televisieverfilming aan van de populaire manga- en animereeks Death Note. Het Japanse verhaal van een middelbare scholier die de macht krijgt om te beslissen over leven en dood, werd in 2017 al een keer verfilmd door Netflix. Die versie werd zelfs door de grootste fans verguisd. De Duffer-broertjes hebben dus een en ander recht te zetten.

Verder blijven de jaren 80 een bron van inspiratie. The talisman, een boek van Stephen King en Peter Straub uit 1984, wordt verfilmd met de hulp van Steven Spielbergs Amblin Entertainment en Paramount Television. Het verhaal, over een jongeman die reist tussen twee werelden om het leven van zijn moeder te redden, bevat naast fantasy, ook scifi- en horrorelementen. ‘Het heeft alles waar we van houden’, klinkt het bij de Duffers.

Jeffrey Addis en Will Matthews, die voor Netflix de fantasyreeks Dark crystal: age of resistance maakten, mogen dan weer een origineel idee uitwerken. De ontwikkeling van de nieuwe reeksen wordt overzien door Hilary Leavitt, een rijzende ster binnen de Amerikaanse televisiewereld. Leavitt had een belangrijke hand in de productie van reeksen als Orphan Black en Ozark. De Netflixdeal met de Duffer-broers zou in de miljarden liggen.

Kip met gouden eieren

Voor Netflix, dat steeds meer concurrentie krijgt van Disney+, HBO en Apple, is Stranger things misschien wel de waardevolste reeks. Dat werd afgelopen winter pijnlijk duidelijk. Door corona liepen de opnames vertraging op, waardoor het niet kon uitpakken met een nieuw seizoen. Dat werd toen door verschillende analisten aangehaald als een van de redenen dat het bedrijf voor het eerst abonnees verloor. De kip met de gouden eieren mag ook wat kosten: een aflevering van het laatste seizoen kostte gemiddeld 28 miljoen euro, dubbel zoveel als wat HBO uitgaf aan het laatste seizoen van Game of thrones.