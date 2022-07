Loïs Openda verlaat Club Brugge voor avontuur bij Racing Lens

Loïs Openda zet zijn carrière verder bij RC Lens. Dat heeft Club Brugge woensdag bekendgemaakt. De Belgische kampioen krijgt tien miljoen euro van de Franse eersteklasser.

De 22-jarige Openda speelt sinds 2015 bij Club, dat hem overnam uit de jeugdopleiding van Standard, en debuteerde drie jaar later bij het eerste elftal. De voorbije twee seizoenen werd hij uitgeleend aan Vitesse, en daar kwam hij helemaal boven water. Openda schitterde vorig seizoen met 24 doelpunten en 6 assists in vijftig officiële wedstrijden.

Hij had nog een contract tot 2024 bij Club Brugge, maar wilde zijn carrière liever bij een andere club voortzetten. Dat wordt dus het Noord-Franse RC Lens, dat de Ligue 1 vorig seizoen beëindigde als zevende. Openda tekende een contract voor vijf seizoenen.

De spits is ook al jaren een uitblinker bij de Belgische beloften. Hij is er met dertien goals inmiddels topschutter aller tijden. In de kwalificaties op weg naar het EK van 2023 scoorde hij zeven keer in evenveel matchen. Een eerste cap voor de Rode Duivels kon niet uitblijven en kwam er ook in juni. Bij zijn eerste invalbeurt scoorde hij ook meteen tegen Polen (6-1 zege).