Wat doe je als de crèche van je kind met sluiting bedreigd wordt door personeelstekort? In het Brusselse kinderdagverblijf De bloeiende kerselaar springen de ouders noodgedwongen bij. ‘We verwachten bovenmenselijke dingen van kinderbegeleiders.’

‘Het is een Beke te veel. Negen is te veel’, schreeuwen zwarte letters op een wit spandoek aan het onthaal. Het probleem is bekend: er zijn te weinig begeleiders voor te veel kinderen. In kinderdagverblijf ...