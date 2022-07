Tekort aan huisartsen zet discussie over quota weer op scherp

Vlaanderen blijft op de rem staan in de communautaire discussie over de artsenquota, na een plan van federaal minister van Volksgezondheid Frank Vandenbroucke (Vooruit). ‘Geen enkele Vlaamse partij kan dit goedkeuren als ze ooit nog Vlaamse artsen in de ogen wil kijken.’

Even ter herinnering: ondanks federale afspraken liet de Franse Gemeenschap al jaren meer artsen dan afgesproken afstuderen. Ook Vlaanderen besliste dan maar om zich niet meer aan de quota te houden. Vandenbroucke sloot uiteindelijk onlangs een deal met de Franse Gemeenschap. Net als in Vlaanderen komt er vanaf 2023 ook aan Franstalige kant een zogenaamde ‘numerus fixus’, een toegangs­examen met een maximaal aantal ­beschikbare plaatsen. In ruil daarvoor wordt het overtal aan artsen tot en met 2027 kwijtgescholden. De quota worden in 2028 ook eenmalig opgetrokken, zowel aan Vlaamse als aan Frans­talige kant.

‘Maar Vlaanderen kan onmogelijk akkoord gaan met het plan-Vandenbroucke’, benadrukt de woordvoerder van Vlaams minister Ben Weyts (N-VA). ‘Dat bevat geen echte responsabilisering en veegt zomaar de spons over het verleden. Bovendien hanteert het voor de toekomst een onrechtvaardige berekeningswijze.’

Zo zou er in de toekomst onder meer rekening gehouden worden met de activiteitsgraad van de Vlaamse en Waalse artsen: aangezien de Vlaamse artsen meer uren kloppen dan de Waalse, zullen de quota langs Franstalige kant wat meer opgetrokken worden. ‘Geen enkele Vlaamse partij kan dit goedkeuren als ze ooit nog Vlaamse artsen of studenten in de ogen wil kijken’, schuwt het kabinet-Weyts de grote woorden niet. Meer zelfs, ‘anders wordt dit een kaakslag aan de vooravond van 11 juli’.