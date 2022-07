Is er een huisartsentekort in uw regio?

Steeds vaker komen er berichten over een tekort aan huisartsen. Maar hoe zit dat nu? De Standaard bevroeg tientallen huisartsenkringen, die in een bepaalde wijk, gemeente, of regio de toegankelijkheid tot de zorg regelen. Drie vierde van de 69 kringen uit Vlaanderen en Brussel bezorgde ons een antwoord. Zij zijn goed voor meer dan 5.000 artsen en ruim 5,5 miljoen inwoners.

Het Riziv hanteert een ondergrens van 9 artsen per 10.000 inwoners. Is het getal in uw regio lager, dan is er vermoedelijk een tekort aan huisartsen. Het Riziv verzamelt ook zelf cijfers, per gemeente zelfs, maar de recentste gegevens dateren van 2020. En deze zijn gebaseerd op de woonplaats van de arts en zeggen niets over waar de arts precies werkt.

Zoek naar een gemeente of klik op een regio voor meer details.