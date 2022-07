Drie postume nummers Michael Jackson verwijderd na twijfel over echtheid

Drie nummers van Michael Jackson zijn verwijderd van Spotify en andere streaming­diensten. Fans twijfelen er al jaren aan of Jackson wel echt te horen is op de liedjes. De tracks verschenen op het postume album Michael uit 2010.

Onder heel wat Michael Jackson-fans was er al lang consensus over: op de tracks ‘Breaking news’, ‘Keep your head up’ en ‘Monster’, met rapper 50 Cent, is niet hun idool te horen, maar wel een sessiemuzikant. Platenmaatschappij Sony Music is de geruchten duidelijk beu en heeft de nummers daarom verwijderd van de streamingdiensten. Dat valt toch op te maken uit een reactie op een fanforum van een zekere Chuck die spreekt namens de erfgenamen van Michael Jackson.

‘Ik wijs er graag op dat de verwijdering van deze drie nummers niets te maken heeft met hun authenticiteit’, schrijft hij. ‘De erfgenamen en Sony Music zijn van mening dat de eeuwige discussie over de liedjes de fangemeenschap en andere luisteraars afleidt van waar ze hun aandacht echt op horen te richten: Michaels legendarische muziekcatalogus.’ Entertainment Weekly citeert een gelijkaardige reactie van het muzieklabel en de erfgenamen. ‘Dit is de makkelijkste en beste manier om deze kwestie voor eens en voor altijd achter ons te laten’, klinkt het daar.

De liedjes waren allemaal deel van het album Michael, dat in 2010 na de dood van de ‘king of pop’ verscheen. Officieel klinkt het dat de nummers in 2007 werden opgenomen, maar superfan Vera Serova spande in 2014 een rechtszaak aan vanwege fraude. Zij is ervan overtuigd dat de stemopnames afkomstig zijn van sessiemuzikant Jason Malachi. Malachi had dat ooit ook toegegeven in een post op sociale media, die even snel weer verdween. Hij zei dat hij gehackt was. Serova verloor de rechtszaak toen. De rechter oordeelde dat de platenmaatschappij en de erfgenamen niet aansprakelijk zijn voor de echtheid van de stemopnames.