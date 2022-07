Er woedt een hevige brand aan de gebouwen van de Universiteit Antwerpen in de Prinsstraat. Brandweer Zone Antwerpen is massaal aanwezig en is volop bezig met de bluswerkzaamheden. Er wordt opgeroepen om de omgeving te vermijden en uit de rook te blijven. Een van de dakwerkers raakte lichtgewond.

Sinds enkele maanden wordt het Hof van Liere in de Prinsstraat grondig gerenoveerd. Onder meer de dakpannen van het geklasseerd gebouw worden er vervangen door een gespecialiseerde firma. Bij roofingwerken moet er woensdagmiddag iets zijn fout gelopen. Omstreeks 14.30 uur brak er brand uit, die ging meteen gepaard met een dikke rookontwikkeling en een rookpluim die van ver te zien is. Een van de dakwerkers liep brandwonden op aan de handen en werd lichtgewond overgebracht naar het ziekenhuis.

De brandweer kwam massaal ter plaatse. Met behulp van drones wordt de situatie zo goed mogelijk in kaart gebracht. ‘We krijgen de brand momenteel moeilijk onder controle door een aantal factoren’, zegt woordvoerder Jasmien O van Brandweer Zone Antwerpen.

Zo kan de brandweer enkel langs buiten blussen omdat het binnen te warm is. Het feit dat de bovenverdieping niet gecompartimenteerd is, zorgt er ook voor dat de lucht het vuur gemakkelijker kan aanwakkeren. ‘Onze ploegen zetten alles op alles om de brand zo snel mogelijk onder controle te krijgen, maar de bluswerken nemen zeker nog enkele uren in beslag’, aldus O.

Inmiddels is de operationele coördinatiefase afgekondigd en er is een BE-Alert verstuurd naar de bewoners in de wijde omgeving om ramen en deuren gesloten te houden, ventilatie uit te schakelen en uit de rook te blijven. Ook de civiele bescherming is aangekomen.