Sector hernieuwbare energie: studie over oversubsidiëring ‘gaat voorbij aan werkelijkheid ’

Het studiebureau steunt louter op theoretische modellen en kent de Vlaamse markt niet, zegt Dirk Van Evercooren van de sectororganisatie ODE.

Minister van Energie Zuhal Demir (N-VA) wil de oversubsidiëring van grote zonneparken aanpakken om zo 1,2 miljard euro aan groenestroomcertificaten uit te sparen. Een studie in het opdracht van het Vlaams Energie- en Klimaatagentschap moest aantonen dat daar goede redenen voor bestaan, aangezien de huidige subsidiëring leidt tot rendementen tot 59 procent.

Maar volgens ODE, de organisatie duurzame energie Vlaanderen, lijkt de studie van het bureau Oxera nergens op. ‘Deze studie gaat voorbij aan de Vlaamse werkelijkheid en vertrekt vanuit een aantal aannames waardoor het resultaat van de studie, met name het bewijzen dat er sprake zou zijn van oversubsidiëring, op voorhand vastligt’, zegt Van Evercooren. ‘Bovendien baseert de studie zich op louter theoretische modellen, waarbij geen marktbevraging werd gedaan. Er is geen enkel overleg met de sector geweest.’

Zo wordt in de studie de lokale zelfafname ingeschat op 100 procent, terwijl dat bijna nooit voorkomt. De berekende elektriciteitsprijs ligt driemaal hoger dan de echte prijs. Dat alleen betekent volgens ODE al een overschatting van de totale inkomsten van het project met 33,5 procent.

Daarnaast is er ook geen rekening mee gehouden dat de helft van de geviseerde installaties werden geplaatst op een gehuurd dak, waarbij de stroom meestal aan een vaste lage prijs werd verkocht voor twintig jaar. ODE verwacht dat dergelijke installaties via een derdepartijfinanciering binnen de zes maanden in de problemen komen met de terugbetaling van hun lening en failliet dreigen te gaan.

Vrijdag komen de plannen van Demir mogelijk op tafel bij de Vlaamse regering. Volgens ODE loopt ook de juridische onderbouw ervan mank. De strengere regels voor staatssteun aan zonneparken gelden alleen voor nieuwe parken, niet voor bestaande.