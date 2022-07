In Beauvoorde nabij Veurne werden woensdagochtend 108 kinderen geëvacueerd na een zware brand op de boerderij van hun vakantieverblijf. Alle kinderen zijn ongedeerd.

De zware brand brak woensdagochtend uit om 9.25 uur in de Groeneplaats in Beauvoorde. Daar is de Boerderie gevestigd, die ook logies biedt voor jeugdkampen. In een loods van de boerderij ontstond de brand.

‘In de loods stond vooral materiaal gevestigd’, zegt Kristof Louagie van Brandweer Westhoek. ‘Het gaat om twee mazouttanks, zuurstofflessen en flessen acetyleenzuur voor laswerken. Op de boerderij verblijven ook 108 kinderen van lagere schoolleeftijd uit heel Vlaanderen. Zij verblijven in een ruimte die niet getroffen is door de brand. Nog voor de komst van de brandweer werd iedereen geëvacueerd naar de ruimtes van een kinderopvang in de buurt en later naar een feestzaal. We bekijken nog met de brandweer en aanwezige hulpdiensten wat er met hun kamp moet gebeuren. Bij de brand werden diverse posten van brandweer Westhoek ingezet. Er is mogelijk asbestgevaar en de rook is giftig. Er werd een BE-alert uitgestuurd en mensen in de buurt werd gevraagd om ramen en deuren dicht te houden.’