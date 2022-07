Vlaamse regering en 3M bereiken akkoord over PFOS-sanering

Het Amerikaanse chemiebedrijf 3M zal 571 miljoen euro investeren in de opruiming van de PFOS-vervuiling rond Zwijndrecht. Daarover bereikten het bedrijf en de Vlaamse regering vandaag een akkoord.

Precies een jaar nadat in het parlement een onderzoekscommissie van start is gegaan naar de PFOS-vervuiling rond de 3M-fabriek in Zwijndrecht, hebben het bedrijf en de Vlaamse regering een akkoord bereikt over het bedrag dat 3M zal vrijmaken voor de opruiming daarvan. ‘Dit is een belangrijk moment’, zei minister van Omgeving Zuhal Demir (N-VA) woensdag. ‘Dit bedrag laat ons toe om de nodige acties op het terrein te nemen.’

Het akkoord, dat dinsdag tijdens een extra ministerraad werd goedgekeurd en woensdag met 3M werd ondertekend, bestaat uit zeven grote pijlers. Iets minder dan de helft van het bedrag – zo’n 250 miljoen euro – wordt rechtstreeks geïnvesteerd in de sanering van de omgeving van 3M. ‘Het bedrijf erkent zijn aansprakelijkheid en saneringsplicht’, zei Demir. Met dat geld zullen onder meer de tuinen van getroffen bewoners in oorspronkelijke staat worden hersteld en de Palingbeek worden gesaneerd.

‘Geen nieuw Eternit’

Een verdere 100 miljoen euro geldt als schadevergoeding voor de Vlaamse overheid, onder meer om er de gezondheidsonderzoeken die werden opgezet mee te bekostigen. Ook Oosterweel-uitvoerder Lantis ontvangt 100 miljoen euro: de helft als schadevergoeding – bedoeld om de heropstart van de werken opnieuw aan te zwengelen – de andere helft voor de uitbating van een tijdelijke opslagplaats voor vervuilde grond.

3M engageert zich in het akkoord ook om voor minstens 115 miljoen euro aan ‘noodzakelijke’ investeringen te doen in hun site in Zwijndrecht. Dat moet voorkomen dat er nog andere PFAS uit het productieproces ontsnappen.

Elk kwartaal zal een bewonersvergadering georganiseerd worden voor de inwoners van Zwijndrecht, waarop 3M hen zal inlichten over de laatste stand van zaken met betrekking tot de sanering.

Minister Demir benadrukte dat het akkoord een ‘open einde’ laat. ‘Als later blijkt dat de kosten voor de sanering hoger oplopen, zullen we opnieuw met 3M in gesprek gaan. We doen geen afstand van toekomstige vorderingen – zeker niet als zou blijken dat er gezondheidsschade is. We willen geen nieuw Eternit.’