Kamercommissie keurt deal over gevangenenruil met Iran goed

De Kamercommissie Buitenlandse Betrekkingen heeft zonet het wetsontwerp goedgekeurd dat het mogelijk maakt om gevangenen te ruilen met Iran. De meerderheid stemde voor, N-VA stemde tegen en Vlaams Belang en de PVDA onthielden zich.

De bevoegde Kamercommissie stemde woensdag over een ontwerp dat een wettelijke basis biedt voor vijf verdragen, die zich allemaal situeren op het gebied van gerechtelijke samenwerking. Een van die verdragen wordt met Iran gesloten, en zou het mogelijk maken veroordeelden terug te brengen naar hun thuisland om daar zijn of haar straf uit te zitten. Beide betrokken partijen kunnen iemand die overgebracht werd echter ook gratie, amnestie, of omzetting van straf verlenen, luidt het in de tekst.

De kwestie is dan ook delicaat. Het ligt immers bijzonder gevoelig dat bijvoorbeeld een veroordeelde Iraanse terrorist zou kunnen worden overgedragen aan Teheran. Niet alleen de oppositie hamerde de afgelopen dagen al op die nagel, ook binnen de meerderheid leefde daarover bezorgdheid.

Kritiek

Ook in de commissie woensdag was de kritiek niet van de lucht. Oppositiepartij N-VA wees erop dat er een negatief reisadvies voor Iran bestaat. ‘Uw verdrag werd afgesloten in maart, voor de ontvoering van Olivier Vandecasteele. Dit is het eerste effect van uw verdrag: ik sluit niet uit dat Iran voor wisselmunt heeft gezorgd’, klonk het. Ook Groen vreesde dat dit verdrag Iran net zal aanzetten om meer te gijzelen. ‘België moet zich weerbarstig blijven opstellen, want er is het risico op systematische chantage.’

Bovendien is de deal niet van toepassing op de Belgische ngo-medewerker, omdat die vooralsnog niet veroordeeld is, merkte N-VA-fractievoorzitter Peter De Roover op. ‘Eigenlijk vertellen we die man dat hij snel veroordeeld moet worden en dan zeker niet in beroep mag gaan’, wierp hij Van Quickenborne voor de voeten.

Van Quickenborne ging nog dieper in op de kritiek, bijvoorbeeld van de Verenigde Staten. ‘Ik wil niet dat ons land de les gespeld wordt door de VS. Ik verwijs naar een deal tussen de VS en Iran, waarin ook zulke ruiloperaties beschreven staan.’

Plenaire

Na een kleine drie uur debat werd het wetsontwerp uiteindelijk goedgekeurd in de Commissie. Groen en Ecolo stemden samen met de rest van de meerderheidspartijen voor. Oppositiepartijen PVDA en Vlaams Belang onthielden zich, de N-VA stemde tegen. De stemming in plenaire vergadering is overigens nog niet voor donderdag. De Vlaams-nationalisten vroegen de goedkeuring van het verslag tijdens een volgende zitting van de Commissie, waardoor de plenaire behandeling van de tekst wellicht opschuift tot een van de laatste zittingen voor het reces.