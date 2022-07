Red Panthers verliezen nipt van Australië en laten WK-groepswinst liggen

België heeft dinsdagavond op het WK hockey met 0-2 verloren van Australië. De Red Panthers lieten zo een gouden kans op de groepswinst en het bijhorende ticket voor de kwartfinales liggen.

Tien minuten ver in de tweede helft profiteerden de Australiërs van het feit dat Leclef na een gele kaart op de strafbank moest plaatsnemen. Greta Hayes legde de 0-1 over de Belgische doelvrouw Sotgiu in doel.

Amper een minuut later waren de Australiërs er al opnieuw. Ditmaal was het Greiner die op de goeie plaats stond om een rebound en de 0-2 binnen te duwen. Dat zou uiteindelijk ook de einduitslag blijken.

De Red Panthers blijven zo tweede in hun poule. Alleen de groepswinnaars plaatsen zich rechtstreeks voor de kwartfinales. De nummers twee en drie spelen barrages. Woensdag speelt België zijn laatste groepswedstrijd tegen Japan.

‘Jammer hoe we eerste goal slikken’

‘Het is jammer, want we slikken de eerste goal een beetje dom en dan volgt de tweede meteen’, betreurde captain Alix Gerniers. ‘Het is een spijtige nederlaag, want we hebben veel kansen afgedwongen met veel schoten’, zei de Red Panther. ‘Ik denk dat we veel kansen hebben gecreëerd in de cirkel, maar we hebben nooit grote kansen gehad, behalve onze acht strafcorners. Hoewel we de wedstrijd bij vlagen domineerden, vind ik toch dat we veel achter de bal liepen, vooral in de eerste helft. Daarna hebben we meer druk gezet en in de tweede helft was ons spel beter.’

De Panthers spelen woensdag al meteen hun groepsafsluiter tegen Japan en weten daarna, behoudens een rampscenario dat ze alsnog laatste worden in de poule en naar huis moeten, wie ze in de volgende ronde treffen. Gerniers wil echter nog niet op de feiten vooruitlopen.

‘We zullen morgen niet te veel nadenken. Nu zijn we nog steeds teleurgesteld, maar we zullen de knop omdraaien. Morgen gaan we voor de winst tegen Japan. We zullen daarna wel zien.’