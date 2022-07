Op het strand van Vlieland in Nederland is dinsdag een dode bultrug aangespoeld. Het 7 meter lange kadaver werd gevonden op een afgesloten gebied van een oefenterrein van Defensie. De Nederlandse dierenorganisatie SOS Dolfijn bevestigt dat het over dezelfde bultrug gaat die begin juni voor de Belgische kust werd gespot.

Begin juni trokken heel wat bezoekers naar de kust in de hoop een uitzonderlijke bezoeker te spotten: een bultrug die rondjes zwom voor de Belgische en Nederlandse kust. Surfer Yves Depoorter (53) kwam toen wel erg dicht bij het dier, en getuigde daarover in De Standaard.

De Nederlandse natuurorganisatie SOS Dolfijn kon een kadaver dat gisteren aanspoelde op Vlieland, in Nederland, matchen met die bezoeker van begin juni door eerdere foto’s te vergelijken met de vin van het aangespoelde dier. De bultrug werd met zekerheid geïdentificeerd aan de hand van de ‘gekartelde’ rand aan de staartvin, die uniek is bij elk dier en die je kunt vergelijken met een vingerafdruk.

Het stoffelijk overschot wordt naar Harlingen overgebracht. Daar zal marien bioloog Lonneke IJsseldijk van de Universiteit Utrecht het dier onderzoeken, samen met collega’s van natuurhistorisch museum Naturalis in Leiden en de universiteit in Wageningen. ‘Vanuit Utrecht richten we ons op de doodsoorzaak. Naturalis neemt de schedel mee voor de eigen collectie. Wageningen focust zich op de maag en de darmen voor onderzoek naar het dieet van de bultrug’, legt IJsseldijk uit. Als niemand geïnteresseerd is in de resten, wordt het kadaver na onderzoek vernietigd.

Dat het dier aan de Belgische kust werd gezien, was uitzonderlijk. In Nederland worden steeds vaker bultruggen waargenomen. ‘Deze walvissoort kan prima in ondiep water leven’, zegt IJsseldijk.