Franse traditieclub Bordeaux verliest beroep en zakt naar derde klasse

De beroepscommissie van de Franse voetbalbond (FFF) heeft dinsdag het besluit bevestigd om Girondins de Bordeaux wegens zijn financiële problemen te laten degraderen naar National 1, het derde niveau in het Franse voetbal. Dat heeft de club, die een nieuw beroep aankondigt tegen de ‘onbegrijpelijke beslissing van de FFF’, dinsdag gemeld. De club degradeerde afgelopen seizoen al uit de Ligue 1.

De club die zich zes keer tot Frans kampioen kroonde, voor het laatst in 2009, zou een schuld hebben van ongeveer 40 miljoen euro. De Controlecommissie van de DNCG (Direction nationale du contrôle de gestion du football professionnel français), die toezicht houdt op de financiën van de Franse clubs, oordeelde dat Bordeaux niet in de Ligue 2 maar in National 1 moet aantreden. Bordeaux eindigde dit seizoen als rode lantaarn in de Franse competitie.

De club ging in beroep en kwam met een strategie op te proppen om zijn financiële situatie te verbeteren, maar dat mocht niet baten. De beroepscommissie van de FFF bevestigde de degradatie naar het derde niveau. ‘De beslissing van de beroepscommissie van de FFF brengt het voortbestaan van de club in gevaar’, aldus Bordeaux in een verklaring.

Bordeaux heeft als voorzitter Gérard Lopez, eigenaar van (voormalige) 1B-club Royal Excel Moeskroen. Die club vroeg eind mei het faillissement aan. ‘Het besluit is onaanvaardbaar en onbegrijpelijk’, zei Lopez. ‘Ik zeg het vanavond heel duidelijk tegen de fans, tegen de mensen van Bordeaux en tegen iedereen die onze clubkleuren in zijn bloed heeft: ik zal vechten tot het einde en daarom hebben we besloten om in beroep te gaan tegen deze onrechtvaardige beslissing.’