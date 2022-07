Groen licht voor de herfstbooster: wanneer bent u aan de beurt en wat met het mondmasker?

Vanaf september zullen alle 18-plussers uitgenodigd worden voor een tweede boosterprik tegen het coronavirus. En ook het mondmasker wordt weer gepusht: ‘Twijfel niet om er één te dragen in contact met kwetsbaren.’

De kogel is door de kerk. De Interministeriële Conferentie Volksgezondheid zette vandaag het licht op groen voor een nieuwe, grootschalige vaccinatiecampagne vanaf september. ‘Ik trap een open deur in als ik zeg dat de pandemie duidelijk nog niet voorbij is’, benadrukte Dirk Ramaekers, de voorzitter van de vaccinatietaskforce, vanmorgen.

• Het is onmogelijk om met corona besmette mensen te ontlopen

‘We zitten vandaag al in een zevende golf en de ziekenhuisopnames nemen nog steeds substantieel toe. Ook in het najaar en in de winter verwachten we dat corona zal opspelen, al weten we nog niet precies wat er straks op ons afkomt. Net daarom is de nieuwe vaccinatiecampagne heel belangrijk. Die blijft onze belangrijkste verdedigingslinie.’ De regeringen kiezen nu voor een ‘snelle herfstbooster’ om de bevolking extra te beschermen. ‘We willen het zo eenvoudig mogelijk houden.’

Wanneer bent u aan de beurt?

Eerst en vooral een opvallende vaststelling: het zorgpersoneel dat onmiddellijk een tweede booster wil, zal dat deze zomer al kunnen krijgen in de maanden juli en augustus. Het resterende zorgpersoneel is daarna ook de eerste groep die vanaf september een individuele uitnodiging zal krijgen om zich te laten vaccineren.

De volgende prioritaire groep zijn de 65-plussers en de kwetsbaarste personen met onderliggende aandoeningen. Ook zij zullen vanaf september een uitnodiging in de bus krijgen. De 80-plussers kregen de voorbije maanden al een uitnodiging voor hun tweede booster, maar zullen drie maanden na die prik opnieuw een uitnodiging krijgen voor een volgende booster. Dat geldt ook voor de bewoners van de woonzorgcentra.

Vanaf midden september is het dan eerst de beurt aan alle 50- tot 64-jarigen, daarna zullen ook alle andere 18-plussers een individuele uitnodiging in de bus krijgen. Wie jonger is dan 18 jaar zal in Vlaanderen ook een uitnodiging krijgen, maar de vaccinatietaskforce geeft wel aan dat er voor de jongeren ‘voorlopig nog niet voldoende gegevens zijn om een massacampagne op te starten’.

Welke boosters worden er gebruikt?

Voorlopig is er nog geen aangepast vaccin voor de nieuwe varianten. Maar de experts benadrukken dat de huidige vaccins nog heel goed werken om ziekenhuisopnames te vermijden. ‘Van zodra er aangepaste vaccins zijn, zullen we die gebruiken. Maar dat is vandaag nog onduidelijk’, zegt federaal minister van Volksgezondheid Frank Vandenbroucke (Vooruit). ‘We weten wel dat de huidige vaccins nu nog altijd heel goed beschermen tegen ziekenhuisopnames en zware ziekte.’

De rentree van het mondmasker?

Er kwam ook een oproep van Vandenbroucke om het mondmasker meer te dragen. ‘Jammer genoeg is covid niet weg. Er is geen reden om te panikeren, maar we moeten ons wel goed voorbereiden en ons bewust zijn van de risico’s. Laat u testen als u symptomen hebt. Als u contact hebt met kwetsbare mensen, doe dat dan in open lucht. En draag zelf een masker als u kwetsbaar bent, zeker op de bus of de trein. Ventileer ook uw binnenruimtes. Open de ramen in de zomer.’

‘Twijfel niet om een mondmasker te dragen, zeker in de grote steden’, benadrukte ook Brussels minister Alain Maron (Ecolo). ‘Ik denk dan vooral aan drukke winkels, op het openbaar vervoer en zeker als u kwetsbare mensen ontmoet.’

De vaccinatietaskforce benadrukt ook dat er ‘jammer genoeg’ nog 1,7 miljoen Belgen zijn die hun eerste booster nooit kwamen halen. ‘Zij zijn quasi niet beschermd’, zegt Ramaekers. ‘We moeten dus ook daar bijkomend alles in het werk stellen zodat ook zij in de herfst nog een booster ontvangen.’

Wat met het CST en de vaccinatieplicht in de zorg?

Zowel de terugkeer van de coronapas als de vaccinatieplicht in de zorg is volgens de ministers voorlopig nog niet aan de orde. Toch durft Ramaekers die maatregelen ook niet volledig uit te sluiten. ‘En hoe dan ook kunnen we verwachten dat een aantal landen straks een nieuwe booster zal vragen om daar nog naartoe te mogen reizen.’