Noorse regering maakt korte metten met staking olie- en gasarbeiders

De Noorse regering heeft dinsdagavond een einde gemaakt aan de staking van de olie- en gasarbeiders. Het volstond om de forse stijging van de gasprijs af te stoppen. De gasaanvoer vanuit Noorwegen is cruciaal om de wintervoorraden te kunnen aanvullen.

De gasprijs was dinsdag, na het uitbreken van de staking van het personeel van de olie- en gasplatformen in Noorwegen, gestegen tot het hoogste peil in vier maanden. Dat had alles te maken met de vrees op een terugval van de Noorse gasproductie op een moment dat Europa koortsachtig op zoek is naar alternatieven om het wegvallen van de Russische gasleveringen te compenseren. Noorwegen is van oudsher de op een na belangrijkste gasleverancier van Europa. Na de forse inkrimping van de gasaanvoer vanuit Rusland is de afhankelijkheid van het Noorse gas nog veel groter geworden. De staking leidde meteen tot een terugval van de gasleveringen aan een groot deel van Europa.

De Noorse minister van Arbeid, Marte Mjøs Persen, motiveerde de regeringsbeslissing om de staking af te blazen door te verwijzen naar de Russische inval in Oekraïne en de energiecrisis in Europa.

‘Wanneer het conflict zulke grote sociale gevolgen kan hebben voor heel Europa, heb ik geen andere keuze dan in te grijpen. Het is onverantwoord om de gasproductie op zo’n grote schaal stil te leggen’, verklaarde ze. De Noorse regering kan onder bepaalde voorwaarden tussenbeide komen in arbeidsconflicten.

Na het uitbreken van de staking moesten dinsdag al meteen drie olie- en gasvelden in het Noorse deel van de Noordzee stilgelegd worden. De vakbond van de olie- en gaswerknemers Lederne dreigde er bovendien mee om de staking nog uit te breiden. Daardoor zou zaterdag 60 procent van de Noorse gasuitvoer wegvallen, waarschuwde de werkgeversorganisatie van de olie- en gasbedrijven. De Noorse gastransportmaatschappij Gassco waarschuwde zelfs dat de uitvoer naar het Verenigd Koninkrijk tijdens het komende weekeinde volledig kon stilvallen. De gasaanvoer vanuit Noorwegen is cruciaal om de wintervoorraden te kunnen aanvullen.

Ook de gasvoorziening van ons land hangt sterk van de aanvoer vanuit Noorwegen. Via een grote onderzeese pijpleiding heeft België een rechtstreekse verbinding met de Noorse gasproductie in de Noordzee. De pijpleiding komt aan land in de haven van Zeebrugge. Bijna de helft van de Belgische gasinvoer komt ons land binnen via deze gasleiding.

De Noorse olie- en gasarbeiders staakten om meer loon.