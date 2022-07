Britse regering loopt leeg: nog twee regeringsleden keren Johnson de rug toe

Will Quince, de minister van Kinderen in de regering onder Boris Johnson, en Robin Walker, staatssecretaris voor Scholen, stappen op uit onvrede met de Britse premier. Dinsdag namen al twee belangrijke ministers en een partijtopper ontslag.

De minister van Kinderen kondigde zijn ontslag aan via Twitter. Veelvuldig excuses aanvaarden van een liegende premier valt hem zwaar. ‘Het voelde alsof ik geen andere keus had dan mijn ontslag in te dienen’, schrijft Quince aan Johnson. Hij noemt het een moeilijke beslissing, maar wenst zijn opvolger alvast veel succes.

With great sadness and regret, I have this morning tendered my resignation to the Prime Minister after I accepted and repeated assurances on Monday to the media which have now been found to be inaccurate.



I wish my successor well - it is the best job in government. pic.twitter.com/65EOmHd47p — Will Quince MP 🇬🇧 (@willquince) July 6, 2022

Robin Walker pakt het op dezelfde manier aan. Via Twitter post hij een foto van zijn ontslagbrief. Hij kijkt er wel nog altijd naar uit om met de Conservatieven campagne te voeren en is dankbaar voor zijn regeringsdeelname.

I have today offered my resignation from the Government & look forward to supporting @conservatives & campaigning for #Worcester from the backbenches, it has been a privilege to work to support our brilliant schools pic.twitter.com/giOm0wCArw — Robin Walker (@WalkerWorcester) July 6, 2022

Het is een nieuwe, ernstige klap voor premier Boris Johnson. Die zag gisteren ook zijn ministers van Financiën en Volksgezondheid vertrekken.

Sajid Javid, de minister van Gezondheid, liet weten dat hij door een reeks schandalen niet langer vertrouwen had in de premier. In zijn ontslagbrief schreef hij ‘dat de situatie niet zal veranderen onder uw leiderschap’. Ook Rishi Sunak, minister van Financiën, was snoeihard voor het morele leiderschap van Johnson. ‘Het volk verwacht terecht dat het bestuur naar behoren, deskundig en ernstig wordt uitgevoerd’, schreef hij.

Ontslag op televisie

In de nasleep van het dubbel ontslag, kwam er ‘another blow for Boris’: de vicevoorzitter van zijn conservatieve partij stapte dinsdagavond live op televisie op. Met dezelfde argumenten als de twee vertrekkende ministers.

Hoewel Johnson die twee ministersposten vlot weer invulde, stond zijn regering vanochtend meteen weer op losse schroeven. Het werd al veel geschreven, maar het einde van premier Johnson lijkt nu wel erg dichtbij. Nagenoeg elke Britse krant kopte vanochtend dat de toekomst van Johnson aan een zijden draadje hangt.

Pincher

De directe aanleiding voor de reeks ontslagen is een nieuw schandaal in de Conservatieve Partij. Vorige week kwam een prominent lid van de fractie in het Lagerhuis in opspraak. Chris Pincher werd door twee mannen beschuldigd van grensoverschrijdend gedrag. Hij zou hen, in dronken toestand, betast hebben in een club waar veel Conservatieve politici komen­. Pincher gaf zijn ontslag als assistent-fractiemanager.

Daarmee was de kous niet af. Het was niet de eerste keer dat hij in opspraak was gekomen. Vijf jaar eerder was hij te ver gegaan met een olympische roeier. Ook toen was hij geschorst. Pas begin dit jaar had Johnson hem weer benoemd, omdat Pincher hem eerder goed van dienst was.

De premier zei dat hij niet op de hoogte was van eerder wangedrag. Dat bleek een leugen. Gisterochtend raakte bekend dat Johnson al in 2019 wist van de klacht tegen Pincher. Weer stond de premier te kijk als leugenaar en weer probeerde hij eronderuit te komen. In een toespraak op tv verontschuldigde hij zich voor de benoeming van Pincher. Maar opnieuw verbond hij er geen gevolgen aan. Voor Sunak en Javid was dat een brug te ver. Beide ministers golden als zwaargewichten in de regering-Johnson.

Stilaan lijkt alleen huiskat Larry nog zeker van zijn plaats in Downing Street. Foto: epa-efe

Vertrouwensstemming

Begin juni overleefde de premier nog een vertrouwensstemming binnen eigen rangen. Dat ging vooral over een reeks leugens over ‘Partygate’, het schandaal waarbij de premier een reeks illegale feestjes hield tijdens de strenge coronalockdown. In verklaringen over die feestjes werkte Johnson zichzelf helemaal in de knoei. Die leugens vertalen zich niet alleen in onvrede binnen de eigen partij, maar ook in verkiezingsresultaten.

Als Johnson niet zelf opstapt, zal in de Conservatieve fractie de roep om een ­nieuwe vertrouwensstemming toenemen. In principe kan zo’n stemming slechts een keer in een jaar gehouden worden.